La Meuse vient d’accueillir une nouvelle étape des échanges régionaux sur l’avenir de l’agriculture biologique. Organisée au lycée agricole de Bar-le-Duc, la 3ᵉ Conférence régionale sur l’agriculture biologique en Grand Est a réuni notamment Béatrice Moreau, vice-présidente de la Région, et Pierre Bessin, directeur régional de la DRAAF Grand Est. Au centre des discussions : le développement des produits bio locaux dans les cantines et les autres services de restauration collective. Les participants ont partagé des témoignages et des outils destinés à faciliter les relations entre producteurs, fournisseurs et acheteurs publics. Pour les exploitations meusiennes engagées dans le bio, ces débouchés peuvent contribuer à diversifier les ventes, à condition de répondre aux besoins des établissements en matière de volumes, de prix et de régularité des approvisionnements. Cette rencontre s’inscrit dans le Plan Bio Grand Est 2023-2027, qui mobilise les partenaires régionaux autour du développement de la filière.

La restauration collective, un débouché pour le bio

À l’échelle nationale, l’intégration de produits biologiques et locaux dans les repas servis par les établissements publics constitue un enjeu pour les filières agricoles. La restauration collective peut offrir des débouchés réguliers aux exploitations, tout en rapprochant producteurs et consommateurs. La concrétisation de ces achats dépend toutefois de l’organisation logistique, de la disponibilité des produits et des budgets des établissements. Pour les territoires agricoles comme la Meuse, la coopération entre producteurs, collectivités et gestionnaires de cantines peut faciliter l’accès des exploitations aux marchés locaux et contribuer à structurer les circuits d’approvisionnement.