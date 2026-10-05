Meuse : les femmes seniors veulent aussi compter dans la mode

Les femmes de plus de 50 ans sont-elles enfin en train de trouver leur place dans la mode ? À l’approche de la Fashion Week de Paris, qui se tiendra jusqu’au 6 octobre autour des collections printemps-été 2027, la question dépasse les podiums. Campagnes publicitaires, tapis rouges et collaborations avec des personnalités plus âgées témoignent d’une visibilité nouvelle, notamment dans le luxe et la beauté.

Pour Sophie Malagola, créatrice de mode et intervenante tendances et style à Sup de Luxe, cette évolution traduit un changement des représentations. Les femmes souhaitent davantage s’identifier à des égéries de leur génération et refusent l’idée de devenir invisibles après 50 ans. Un mouvement qui concerne aussi les territoires comme la Meuse, où les femmes seniors constituent une partie importante de la population et des consommateurs. Avec le poids croissant des 50-70 ans dans la consommation, les enseignes de mode, professionnels de la beauté et commerces de proximité sont ainsi amenés à mieux prendre en compte cette clientèle, notamment dans leurs produits et leur communication.

Les marques françaises ciblent une clientèle plus âgée

À l’échelle nationale, les marques cherchent désormais à mieux représenter une population vieillissante disposant d’un poids important dans la consommation. L’évolution des campagnes de beauté et la présence accrue de femmes seniors dans les médias illustrent ce changement.

Mais cette nouvelle visibilité reste à nuancer : si l’âge est davantage montré, les représentations restent souvent associées aux mêmes normes physiques. La mode semble donc avoir commencé à lever le tabou de l’âge, sans avoir encore totalement changé ses codes.