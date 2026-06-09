Minuit avant la Nuit à Amiens : l'heure approche

La septième édition a trouvé sa place juste avant l'été dans le centre-ville d'Amiens et ses espaces naturels au cadre unique que sont le parc Saint-Pierre et les hortillonnages. Minuit avant la Nuit s'affirme comme le festival incontournable de la ville. Il a su trouver son équilibre auprès des 12 000 spectateurs, 312 bénévoles, 62 partenaires et 26 artistes (chiffres 2025). Pour cette édition 2026, la direction artistique confirme son ADN : «Sortir des sentiers battus et étonner nos publics en mêlant des artistes à grande notoriété, fédérateurs et fédératrices, avec un esprit défricheur et audacieux».

Sur le papier, cela se traduit par quatre journées aussi originales qu'attractives. À commencer par la première journée du jeudi 11 juin : «Le festival se lance en plein centre-ville, en contrebas de la plus vaste cathédrale française, chef d’œuvre de l’art gothique», présente la direction de La Lune des Pirates. Dans ce décor étonnant, un triple concert gratuit sera donné avec la chorale rock à partir de 19h30, Quantum Quantum et St Graal. «Une proposition qui s’inscrit parfaitement dans ce qui fait la particularité de Minuit avant la Nuit : des cadres enchanteurs, des expériences nouvelles et la volonté farouche de rendre nos propositions accessibles au plus grand nombre».

Vendredi 12 et samedi 13, place au festival classique, ses deux grandes scènes et son espace plus intime de la Clairière au parc Saint-Pierre. Avec ses 19 artistes et groupes à l'affiche, et au-delà des noms (Gaël Faye, Vladimir Cauchemar, Sébastien Tellier, Solann, Bon Entendeur, Bertrand Belin, Last Train...), Minuit avant la Nuit défend sa vision «qui pousse la programmation à choisir des artistes présentant des actualités et s’inscrivant dans des univers artistiques en phase avec notre époque». Dimanche 14, toujours au parc Saint-Pierre, la journée gratuite mêlera une programmation locale et découverte autour d'un village Initiatives. Toute la programmation et la billetterie sur minuitavantlanuit.fr.