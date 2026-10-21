Mondial de l’Auto : vraies innovations au milieu des ‘concept cars’

Pas surprenant : la plupart des innovations clés concernent des véhicules électriques. Les technologies hybrides rechargeables innovent le plus (cf. Peugeot 308 ou 3008 Plug-in Hybrid ou Golf eHybrid /GTE) ; car les modèles «mild / micro-hybrides» (assistance électrique) ne roulent que 2 à 5 km en ‘full electric’ et ne réduisent que faiblement la consommation de carburant, et donc les émissions de CO2.

Les technologies des véhicules 100% électriques progressent très vite (plus de 30% des ventes en France ; cf. Renault 5 E-Tech, etc.). Original : Dacia a présenté une motorisation inédite combinant électricité, essence et GPL.

L’hyper-intégration des batteries et l’arrivée du 800 V

Côté électrique, le ‘top’ s’appelle «cell-to-pack» : les cellules des batteries ne sont plus assemblées par modules mais directement agrégées dans de grands boîtiers (packs) fixés au châssis. L’étape suivante est le «cell-to-body» : les cellules sont intégrées dans le châssis. D’où un gain de poids doublé d’un gain de place.

En parallèle, l’architecture dite «800 volts» prendra le relais de celles existantes (350 à 400 V), dont certaines permettaient déjà de passer d’une puissance de charge historique de 50 kW (cf. Renault Zoe, avec batteries de 22, 41 ou 52 kWh) à 170 voire 250 kW (cf. les superchargeurs chez Tesla).

Avec 800 V, on atteint les 370 kW de puissance de charge. Dans les deux à cinq ans, les petits véhicules en seront dotés. Car avec une tension double (cf. la loi U = RxI), on obtient la même puissance pour deux fois moins d’intensité de courant. Le temps de charge descend à 20 minutes ou moins. Tout ceci sous réserve de bien gérer le refroidissement intrinsèque des batteries.

Conduite assistée ou «supervisée»

Alors que les réalisations de navettes autonomes ou «robotaxis» fleurissent -la technologie est là -, c’est la réglementation de sécurité routière (cf. niveau 2 «mains libres») qui retarde la conduite assistée ou «supervisée». Ainsi, le chinois Xpeng a repris le concept «FSD» (full self-driving) de Tesla (interdit en France) qui privilégie la vision pure (caméra) à la technologie «radar» LiDAR. Ce constructeur de Guangzhou (Canton) a fait dans Paris la démonstration de son «physical AI» sur son modèle SUV haut de gamme G9L : une IA embarquée apportant une conduite assistée «de bout en bout», baptisée NGP VLA 2.0 (navigation guided pilot, vision-langage action). Une puce très puissante (Turing) associée à des caméras vidéo et à des capteurs analyse l'environnement en temps réel et garantit «une conduite fluide, sûre». Volkswagen a investi dans la société pour intégrer cette technologie associée à Google Maps dans sa future gamme ID Unyx.

Des ‘concepts cars’ toujours plus séduisants

Ces innovations sont censées équiper de splendides concept cars. Citons la Peugeot RCZ Vison (avec son volant ‘hypersquare‘ inspiré de l’aéronautique et de la F1), la superbe Opel STX (avec ailerons arrière latéraux mobiles), une Renault E-Space futuriste évoquant la première génération de Matra Automobile, sans oublier la future 2CV électrique, un vrai joujou (également en version camionnette), ou la Renault 4 JP 4X4 et la R8 Gordini, ou encore le coupé Alfa Romeo Cuorerosso… Toutes très photogéniques.