Le couperet administratif est tombé pour Mont-Saint-Martin. En juin 2026, cette collectivité d’environ 10 000 habitants a officiellement perdu la maîtrise de ses finances au profit de l’État. À l'origine de cette procédure exceptionnelle, une accumulation critique de factures impayées culminant à près de 4 millions d'euros. Les signaux d'alerte s'étaient pourtant multipliés dès avril 2026, lorsque la nouvelle majorité municipale avait voté un budget initial en déséquilibre, affichant déjà 3,2 millions d'euros de dettes héritées de l'exercice 2025. Face à cette impasse budgétaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait immédiatement saisi la Chambre régionale des comptes, enclenchant le mécanisme légal de reprise en main.

Cette mise sous contrôle préfectoral paralyse désormais la gouvernance locale. Concrètement, l’exécutif municipal est dépossédé de son autonomie financière : le préfet dispose du pouvoir exclusif d’inscrire d'office les dépenses obligatoires et de geler tout arbitrage budgétaire non essentiel. Les agents communaux ainsi que les associations locales se retrouvent en première ligne face aux restrictions d'effectifs et de subventions. Pour les entreprises créancières de la région, l'attente du règlement des factures en souffrance fragilise également les trésoreries.

La mise sous tutelle d'une ville de cette strate démographique demeure un fait rare en France. Reste désormais à savoir si le plan de redressement imposé par l'État privilégiera une hausse massive de la fiscalité locale ou une coupe drastique dans les services publics pour épurer la dette.