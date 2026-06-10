Moselle Attractivité enrichit ses coffrets touristiques en 2026

À travers cette initiative, Moselle Attractivité entend renforcer l’attractivité touristique de la Moselle en mettant en avant des expériences de proximité accessibles aux habitants comme aux visiteurs. Les coffrets ont été conçus pour favoriser la découverte des patrimoines, des paysages et des savoir-faire locaux, tout en soutenant la mise en réseau des acteurs du tourisme, de la gastronomie et des loisirs. L’offre des chèques Échappées Gourmandes repose sur une sélection de près de 50 restaurants partenaires agréés Qualité MOSL, parmi lesquels Le Restaurant du Parc à Montigny-lès-Metz, La Réserve à Metz, Côté Canal à Grosbliederstroff, Émile et Lola à Metz ou encore Aux Trois Capitaines à Malroy.

Promouvoir le tourisme local

Le coffret Évasion d’un jour s’enrichit de trois nouvelles propositions en 2026. Parmi elles figurent une découverte de Rodemack et du château de Preisch, une journée mêlant gastronomie et stage photo dans le Saulnois, ainsi qu’un parcours patrimonial à Thionville comprenant visite guidée, déjeuner et découverte du musée de la Tour aux Puces. D’autre part, le coffret Escapade inattendue accueille également deux nouvelles destinations. À Kemplich, la Tiny House Mont du Coucou propose un séjour au cœur de la nature à proximité des vestiges de la Ligne Maginot. À Vic-sur-Seille, les Tiny Houses Salinensis offrent un hébergement au-dessus des vignes de Rémi Gauthier avec découverte des productions viticoles locales.

Une offre premium renforcée avec Parenthèse d’exception

La gamme premium Parenthèse d’exception intègre deux nouvelles offres en 2026. À travers ces séjours, Moselle Attractivité souhaite mettre en avant des établissements proposant des prestations axées sur le confort, le bien-être et l’expérience gastronomique. À Fénétrange, le Lavoir d’Adèle propose une formule associant hébergement, espace bien-être et atelier culinaire. À Lettenbach, Le Domaine de l’Éclaircie, dont l’ouverture est prévue à l’été 2026, mettra à disposition un séjour en environnement forestier avec accès à un espace bien-être et repas gastronomique.