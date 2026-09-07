Moselle : Jérôme Seguy en visite à la carrière Vaglio

Cette carrière est notable pour l'extraction de la célèbre pierre de Jaumont, reconnue pour ses qualités ornementales et de construction. Depuis 1948, la société Vaglio exploite une carrière de roches calcaires à ciel ouvert qui s'étend sur plusieurs communes environnantes, telles que Marange-Silvange et Saint-Privat-la-Montagne.

Le site est en partie reconnu comme « gisement d’intérêt régional » pour les roches ornementales et les matériaux de construction dans le Schéma régional des carrières du Grand Est. Avec une production maximale autorisée par an (2 640 Mt), la carrière fait également partie des sites considérés comme prioritaires au niveau national pour l’inspection des installations classées. Cette visite intervient dans le cadre d’un projet engagé par Vaglio depuis 2023 pour renouveler et étendre son domaine d’exploitation. Les échanges avec l’entreprise ont permis de faire le point sur les démarches en cours et sur les attentes de l’État pour la poursuite du projet. Un dossier qui concerne à la fois l’activité de la carrière et l’avenir d’un matériau emblématique du patrimoine mosellan.