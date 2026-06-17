Nancy : ICN Business School obtient deux reconnaissances nationales

Deux reconnaissances nationales pour l’ICN Business School de Nancy !

Son DESSMI (Diplôme d’études supérieures spécialisées en management par l’innovation) vient de recevoir un avis favorable de la CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion) pour l’attribution du grade de Master, «la plus haute distinction académique pour un diplôme Bac + 5», assure l’école.

Cette reconnaissance intervient parallèlement au renouvellement du label CGE (Conférence des grandes écoles) pour son MSc (Master of Science in Management by Innovation).

«Cette double reconnaissance valorise notre engagement pour ce qui fait notre ADN : une pédagogie unique et des programmes spécialisés qui assument une vision du management créative, internationale et ancrée dans les réalités des organisations», explique l’école.

L’attribution du grade et du renouvellement du label prendront effet à partir du 1er septembre, sous réserve de la publication de l’arrêté ministériel prévue au cours de l’été.