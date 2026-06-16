Du 12 juin au 13 septembre 2026, la place Stanislas à Nancy accueille la nouvelle édition de «La Belle Saison», un vidéo mapping d'envergure européenne inscrit au cœur de la stratégie d'attractivité de la cité ducale. Une industrie créative de pointe au service du patrimoine régional

Conçue par l'agence AV Extended, récemment saluée pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, la création 2026 intitulée «Patterns in nature» métamorphose l'ensemble architectural du XVIIIe siècle classé à l'UNESCO. Ce spectacle s'appuie sur une démarche innovante mêlant arts, sciences et technologies numériques, sur l'une des plus grandes surfaces de projection d'Europe. Signé par le directeur artistique Jérémie Bellot, le graphiste Josselin Fouché, et mis en musique par André Manoukian et Ena Eno, le projet intègre des références économiques et culturelles locales (Art nouveau, Émile Gallé). Ce show financé avec le soutien de partenaires industriels majeurs tels qu'EDF et Eclatec, valorise le savoir-faire des industries créatives et l'innovation du territoire.

Une success story touristique aux retombées marchandes majeures

Depuis son lancement en 2007, ce rendez-vous s'est imposé comme un pilier du dynamisme commercial de la Métropole du Grand Nancy, cumulant 17 éditions et plus de 8,2 millions de spectateurs. Entre 2022 et 2025, les créations d'AV Extended ont attiré en moyenne 6 600 visiteurs par représentation, générant un flux de clientèle nocturne crucial pour l'économie présentielle de la ville. Plébiscité par les habitants, le mapping figure dans le Top 3 des réalisations les plus utiles selon un sondage OpinionWay. Cet événement phare s'intègre dans une offre territoriale globale (guinguettes, Plage des 2 Rives) destinée à prolonger la durée de séjour des touristes.

Grâce à ce levier culturel gratuit, Nancy transforme son patrimoine historique en un puissant outil marketing, garantissant une fréquentation massive des commerces du centre-ville tout au long de la saison.