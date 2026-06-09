Le coup d'envoi de cette dix-huitième édition sera donné le vendredi 12 juin à 22h45. En transformant les façades du XVIIIe siècle en l'une des plus grandes surfaces de projection d'Europe, la Ville de Nancy capitalise sur un événement phare du Grand Nancy. Depuis 2007, ce rendez-vous culturel a déjà séduit plus de 8,2 millions de spectateurs. Pour les commerces de l'hypercentre, l'hôtellerie et la restauration, ces trois mois d’animations nocturnes quotidiennes représentent un levier business crucial. Cela permettra de maximiser les retombées économiques estivales en captant une large clientèle locale et transfrontalière.

Un investissement créatif premium

Pour garantir le succès commercial de la saison, la direction artistique a été confiée à Jérémie Bellot, soutenu par le graphiste Josselin Fouché. Le design sonore est, quant à lui, de nouveau porté par le duo André Manoukian et Ena Eno. La municipalité s'entoure ainsi d'une expertise mondialement reconnue. L'agence AV Extended est notamment célèbre pour avoir orchestré le show visuel de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ce choix stratégique haut de gamme positionne la métropole comme un pôle d'innovation majeur des industries créatives.

Ce grand rendez-vous territorial conjugue ainsi audace technologique et dynamisme commercial, promettant de faire rayonner l'économie lorraine bien au-delà de ses frontières architecturales.