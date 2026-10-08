Ce périmètre de responsabilités transversales permettra à l’IÉSEG de renforcer les synergies et les interactions avec les entreprises et le monde socio-économique, au bénéfice des étudiants et diplômés de l'École.

Diplômé de Sciences Po Paris, Nicolas Bourgeois est un expert reconnu des Ressources Humaines. Il a construit l’essentiel de son parcours au sein de grands cabinets de conseil français et internationaux. Il occupait précédemment la fonction de Partner Consulting au sein de PwC France, où ses champs d’intervention concernaient principalement la mise en place de dispositifs de «Learning & Development». Il a également co-fondé Néos, un think-tank dédié aux politiques d’emploi. Enfin, Nicolas Bourgeois a enseigné à l’Université et dans plusieurs Grandes Écoles, et partage ses expertises au travers de publications et d'ouvrages qui portent sur la réinvention du monde du travail.

«Les entreprises entrent dans une nouvelle phase de transformation, où les compétences sont enfin positionnées comme un enjeu stratégique. Il faut non seulement former les étudiants aux métiers de demain, mais aussi accompagner les individus et les organisations dans leur capacité à apprendre tout au long de leur existence. Et cela, l’IÉSEG est l’une des premières Écoles à l’avoir totalement intégré à sa stratégie, en proposant avec « IÉSEG Tomorrow », une nouvelle proposition de valeur à ses étudiants et ses diplômés, ce que je trouve extrêmement motivant et passionnant», conclut l'intéressé.