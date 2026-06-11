Normandie : 900 mandataires du Medef portent la voix des entreprises

Le Medef Normandie rappelle l'importance du réseau de mandataires qui agit quotidiennement dans les différentes instances de gouvernance économique et sociale du territoire. Répartis dans les conseils de prud'hommes, les organismes de sécurité sociale, les chambres consulaires, les missions locales ou encore les conseils consultatifs régionaux, ces représentants assurent le lien entre les entreprises et les institutions publiques. Leur présence permet notamment de porter les préoccupations des employeurs sur des sujets tels que l'emploi, la formation, les relations sociales, la fiscalité ou encore le développement économique. Dans une région où l'industrie, la logistique, l'agroalimentaire et les services occupent une place importante, ces mandats constituent un levier d'influence pour les entreprises locales.

Mandataires patronaux : un rôle stratégique national

À l'échelle nationale, le rôle des mandataires patronaux s'inscrit dans le modèle français du dialogue social et de la gouvernance paritaire. Des milliers de représentants des organisations d'employeurs siègent au sein d'organismes chargés de la formation professionnelle, de l'emploi, de la protection sociale ou du développement économique territorial. Cette participation permet aux entreprises de contribuer à l'élaboration de politiques publiques qui influencent directement leur activité.



