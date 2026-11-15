Oise : 34 logements et six locaux commerciaux inaugurés à Plailly

La commune de Plailly dispose d'un nouvel ensemble immobilier allée Saint-Martin. Inaugurée le 4 novembre 2026, cette résidence associe logements locatifs, accession sociale à la propriété et espaces destinés aux activités commerciales et de services.

Le programme immobilier a été réalisé par l’OPAC de l’Oise en partenariat avec la municipalité de Plailly. Il a été soutenu financièrement par l'État, Action Logement et l'EPFLO, sous forme de subventions ou de prêts. Ce projet vise à valoriser le centre-bourg et à favoriser la mixité.

Une offre diversifiée de logements et de commerces

Le programme immobilier comprend 24 appartements locatifs, répartis entre huit T2, quatorze T3 et deux T4, ainsi que dix logements destinés à l'accession à la propriété. Les 34 appartements sont répartis entre cinq immeubles de deux niveaux avec combles et un bâtiment en pierre ayant fait l'objet d'une rénovation. L'ensemble a été construit sur une parcelle de 4 378 m².

Six locaux commerciaux ou de services complètent l'ensemble. Quatre seront proposés à la location par l'OPAC de l'Oise et deux seront gérés par la mairie. Parmi les activités annoncées figurent une antenne de la pharmacie de Saint-Witz, une prothésiste ongulaire, une librairie, une activité de pilates et une société de dépannage informatique.

Les appartements disposent d'un séjour ouvert sur la cuisine, d'une à trois chambres et d'une salle d'eau ou de bains, selon leur typologie. Le stationnement est assuré par 25 places en sous-sol pour les locataires et des box pour les propriétaires.