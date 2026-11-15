À l’occasion de la 15e édition de la Semaine de l’industrie, qui se déroule du 16 au 22 novembre partout en France, Gi Group lance une campagne de recrutement en Normandie. Près de 20 postes sont à pourvoir dans les secteurs des équipements électriques, de l’industrie pharmaceutique et de la maintenance industrielle. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 novembre.

Les besoins concernent trois bassins d’emploi. Dans la vallée de la Seine, l’industrie pharmaceutique recrute deux opérateurs de mirage, un opérateur de conditionnement, un technicien de laboratoire et un technicien de contrôle qualité packaging. Au Havre et dans le pays de Caux, un peintre industriel et un technicien d’essais sont également recherchés.

Dans le pays d’Évreux et la vallée de la Risle, six conducteurs régleurs, cinq préparateurs de commandes et un agent logistique sont recherchés dans le secteur des équipements électriques.

Des profils variés recherchés

Ces recrutements interviennent dans un contexte de tensions persistantes sur les métiers industriels. Selon la Direction générale des entreprises, neuf entreprises industrielles sur dix rencontrent des difficultés de recrutement.

Pour accompagner les industriels, Gi Group et sa division spécialisée Gi Life Sciences proposent des recrutements en intérim et en contrat permanent. Les postes de production, de conditionnement et de logistique sont accessibles aux candidats disposant d’une première expérience dans l’industrie. Les fonctions techniques nécessitent, quant à elles, une formation adaptée.

Les offres sont consultables jusqu’au 30 novembre sur le site de Gi Group.