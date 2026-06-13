Deux semaines après le sacre du pur-sang irlandais Constitution River, dans le Prix du Jockey-Club, c'est au tour de onze pouliches de trois ans, des pur-sang, de s'affronter dimanche à Chantilly (Oise, nord) pour un titre de championne d'Europe dans le Prix de Diane, le rendez-vous hippique le plus glamour de l'année alliant sport et élégance.

Elles ont la robe soyeuse, la tête fine, de grands yeux, de longues jambes et sont de véritables guerrières: ces jeunes chevaux aux origines prestigieuses - françaises, anglaises et irlandaises- vont batailler sur 2.100 mètres dans cette 177e édition avec à la clé une allocation d'un million d'euros, dont 571.400 euros promis à la gagnante.

Et l'Irlande est bien armée, avec les deux représentantes de l'entraîneur Aidan 0'Brien, tout juste auréolé d'un sacre dans le "Jockey-Club".

Le maître de Ballydoyle avait remporté la course en 2021 avec Joan d'Arc et pourrait bien renouer avec le succès cette année avec sa pouliche Diamond Necklace, invaincue en quatre courses et favorite.

Diamond Necklace reste sur une facile victoire dans la Poule d'Essai des Pouliches à ParisLongchamp sous la selle de l'Anglais Ryan-Lee Moore, vainqueur du Prix du Jockey-Club.

Elle peut offrir à son entraîneur et son jockey un rare doublé Prix du Jockey-Club - Prix de Diane dans ce derby français au féminin.

"Diamond Necklace a bien gagné à Paris. Nous sommes ravis de cette performance. Depuis cette victoire, tout s'est bien passé pour elle et notre plan a toujours été de venir courir le Diane", a commenté Aidan O'Brien lors d'une conférence de presse.

Selon lui, "la pouliche devrait tenir la distance de 2.000 mètres". "Elle n'est pas compliquée et très bien équilibrée", a-t-il ajouté, rappelant que "c'est une course très prestigieuse, extrêmement difficile à gagner" dans laquelle il souhaite "un bon rythme".

Son autre élève, Moments of Joy, sera aussi de la partie. Elle a gagné sa première course mais pas encore fait ses preuves à un plus haut niveau.

"Nous pensons qu'elle devrait bien courir à Chantilly. Elle a une marge de progression, une belle action, elle sera compétitive", affirme-t-il.

-"Diamond Necklace semble difficile à battre" -

L'entraîneur anglais Karl Burke a gagné le Prix de Diane en 2018 avec la pouliche Laurens, élevée en France par François-Melchior Mathet.

Le professionnel, âgé de 63 ans, basé dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), à Middleham, peut remporter un deuxième trophée avec son élève Evolutionist.

"Evolutionist et Laurens partagent le point commun d'avoir toutes deux terminé à la deuxième place dans les Guinées anglaises", a-t-il expliqué. "Evolutionist était une très bonne pouliche à 2 ans. Elle n'a pas gagné de groupe 1 (le plus haut niveau, NDLR) comme Laurens, mais physiquement, elle a vraiment bien évolué pendant l'hiver. Et surtout, elle a très bien progressé physiquement depuis les Guinées", a-t-il précisé, "confiant à 90% qu’elle tiendra la distance".

Il espère "qu'elle pourra montrer une pointe de vitesse à la fin", toutefois conscient que "la favorite Diamond Necklace semble difficile à battre".

Le crack jockey belge Christophe Soumillon est le tenant du titre avec la pouliche Gezora. En 2025, il avait gagné pour l'écurie de Francis-Henri Graffard, tête de liste des entraîneurs cette année.

En selle sur Evita, Christophe Soumillon peut signer un 4e sacre défendant cette fois l'entraînement de Carlos et Yann Lerner.

La casaque bleue et blanche des frères Wertheimer pourrait bien briller de nouveau grâce à Green Spirit, 3e de la poule d'essai des pouliches.

Lors de cette journée placée sous le signe de l'élégance avec le traditionnel concours de chapeaux, l'entraîneur provincial Jean-Claude Rouget peut gravir une nouvelle fois la première marche du podium si l'Italien Cristian Demuro gagne la course avec sa pensionnaire Habibi.