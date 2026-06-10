Orange organise une soirée inédite autour de l'actionnariat

L'événement débutera par une conférence « Investir dans un groupe français au cœur de l’économie numérique mondiale » en présence de la direction régionale d'Orange et de Thierry Perrouault, directeur Relation Actionnaires d’Orange. Elle sera suivie d’échanges autour d’un cocktail dînatoire privilégiant la proximité et le dialogue.

Acteur économique majeur ancré dans le territoire, Orange organise cette soirée dans le but de renforcer l’investissement des actionnaires existants et aller chercher de nouveaux profils d’investisseurs. Orange s'impose comme une entreprise multinationale française, stable, avec des résultats financiers positifs et des perspectives de croissance notamment avec le rachat de SFR en cours en France ou l’acquisition de MasMovil en Espagne par exemple.

Plus de 30 000 actionnaires en Hauts-de-France

Au sujet de l'’actionnariat Orange, il faut savoir qu'actuellement, 700 000 investisseurs individuels Orange détiennent autour de 10 % du capital social, soit 280 millions d’actions. Les actionnaires en question sont majoritairement français, répartis sur toute la France (Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille). Dans la région Hauts-de-France, on compte plus de 30 000 actionnaires Orange. Et l'actionnariat s'étend au delà des frontières : en Belgique, en Allemagne et en Europe du Nord, plus récemment au Royaume-Uni et Outre-Atlantique. A noter également que l’Espagne en 2026 sera après la France, le pays n°2 du Groupe en Europe. Pour participer, il faut s'inscrire ici : https://msurvey.orange.com/260609_Event_LillePalaisdelaBourse_LAGAZETTE



