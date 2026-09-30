Pluie diluvienne sur le Gard et l'Hérault, en vigilance rouge

Rivières en crue, routes inondées, trains supprimés... Des trombes d'eau s'abattent mercredi sur les départements du Gard et de l'Hérault, placés en vigilance rouge par Météo-France qui prévoit un épisode méditerranéen "exceptionnel".

"Il faut rester chez soi, tous les établissements recevant du public sont fermés", a prévenu à la mi-journée la préfète du Gard, Fabienne Decottignies, lors d'un point de presse consacré à l'épisode météorologique en cours "dans tout le département".

"L’événement est devant nous", a-t-elle insisté, alors que des cumuls importants sont déjà tombés d'Alès à Nîmes en passant par les contreforts des Cévennes. Dix opérations de secours ont été réalisées dans la matinée pour des personnes n'ayant pas respecté les consignes de sécurité, a-t-elle déploré. Une personne coincée dans son véhicule a ainsi pu être libérée par les secouristes.

A Nîmes, les rues étaient désertes à la mi-journée et de nombreux commerces fermés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les établissements scolaires ont été fermés dans le Gard tandis que la préfecture de l'Hérault a fermé ceux situés dans huit secteurs critiques et recommande aux parents de "garder les enfants à domicile". Les deux départements ont d'ailleurs annulé tous les transports scolaires.

La Lozère, l'Ardèche et les Bouches-du-Rhône sont pour leur part placées en vigilance orange par Météo-France.

Le prévisionniste anticipe des "orages et forts cumuls de pluie d'abord sur les Cévennes puis s'étendant aux plaines, permettant de parler d'épisode méditerranéen remarquable, voire exceptionnel sur le Gard et l'Hérault".

La température de la mer est un facteur aggravant pour ces épisodes méditerranéens, avait rappelé mardi Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, relevant que la Méditerranée connaît actuellement "des excédents de températures de 2 à 5 degrés", après un été historiquement chaud et un mois de septembre marqué par des températures élevées.

"J'appelle chacun à la plus grande vigilance : limitez vos déplacements et suivez les consignes des autorités", a écrit sur le réseau X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, soulignant que "les services de l’État et de secours sont pleinement mobilisés".

Une baignoire par m2

Cet épisode météorologique impose "une interruption totale" du trafic ferroviaire mercredi "sur l'axe Nîmes/ Clermont-Ferrand", avait annoncé pendant la nuit la SNCF, désormais contrainte de renoncer à des bus de substitution.

La circulation de trains est également interrompue sur l'axe Marseille/ Avignon - Sète - Nîmes, précise encore le site de réservation de la compagnie ferroviaire. Tous les Intercités entre Marseille et Bordeaux ont en outre été supprimés.

Les transports en commun départementaux ont également été suspendus dans le Gard, où des cours d'eau comme Le Vidourle et des sections du Gardon sont en crue.

Il est tombé 200 mm d’eau en une heure sur le bassin du Vigan, dans les Cévennes, soit l'équivalent "d'une baignoire par m2", a décrit la préfète du Gard.

De "fortes précipitations" ont aussi touché l’est et le nord de l'Hérault, avec près de 200 mm cumulés en 24H, tandis que 200 mm supplémentaires sont attendus d'ici à minuit, a précisé la préfecture de l'Hérault vers 11H00 dans un communiqué.

La préfecture, qui indique que c'est uniquement l'est du département de l'Hérault qui a été placé en vigilance rouge pour pluie-inondation, met en garde contre "un épisode méditerranéen très pluvieux".

Un avis de vagues dangereuses est en outre en vigueur toute la journée sur le littoral du département, avec des hauteurs de houle jusqu'à 2 mètres. Dans la métropole de Montpellier, toutes les lignes de bus et de tramway ont été suspendues.

La préfecture rappelle les consignes à la population: reporter ses déplacements, ne pas descendre dans les sous-sols, s'éloigner des cours d'eau et ne pas s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.