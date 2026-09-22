Du 100% made in France et rien d’autre ! Le challenge se voulait un peu osé et cela fait seulement un an que cela dure. La boutique «J’achète français», de la rue de la Treiche à Pont-à-Mousson fête sa première année d’existence. Une journée anniversaire est annoncée le 17 octobre prochain.

Aux commandes, le fondateur Adrien Roussel, doublement primé, en 2010 : médaille d’or de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) au Concours Lépine international et médaille d’or du ministre de l’Agriculture, pour son casse-noix à propulsion.

De Marbache à la petite Suisse Lorraine

Une invention 100% française, toujours fabriquée en hêtre tourné dans le Jura par une entreprise familiale, avec des membranes de Haute-Loire, un cartonnage à Belfort et un assemblage à Pont-à-Mousson.

Ce fervent défenseur du «made in local» a décidé d’aller plus loin en lançant sa boutique de produits locaux et nationaux.

«On y trouve des objets qu’on ne voit nulle part ailleurs et un nombre important de produits locaux», assure le pilote de l’enseigne.

Dans les rayons, les bougies et fondants parfumés des Senteurs de Maly fabriqués à Marbache côtoient des couteaux artisanaux fabriqués à Pagny-sur-Moselle ou encore le miel d’un apiculteur de la petite Suisse lorraine.

Le tout est également disponible sur la boutique en ligne : jachete-français.com