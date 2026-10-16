Un nouveau site dédié aux activités économiques vient d’entrer en service dans la zone SaôneOr, près de Chalon-sur-Saône. Salini Immobilier a réalisé cette opération pour la Foncière Salini, qui détient les locaux. Le complexe s’adresse notamment aux industriels, aux prestataires techniques et aux entreprises intervenant auprès des grands groupes implantés dans cette zone, dont Atlantic et VickyFood.



Les deux bâtiments totalisent 7 308 m² sur un terrain de 14 777 m². Le premier représente 2 768 m² et le second 4 540 m². Les espaces peuvent être loués séparément, avec une superficie minimale de 339 m². Cette organisation permet aux entreprises de choisir des locaux correspondant à leurs besoins, sans devoir occuper l’ensemble d’un bâtiment.



L’opération marque une nouvelle étape dans la présence de Salini Immobilier à SaôneOr. L’entreprise y avait déjà réalisé des constructions pour le groupe Atlantic et la manufacture Maroquinerie Thomas. Le projet actuel a été préparé avec les acteurs locaux, après une recherche foncière engagée avec le Grand Chalon.

Une toiture équipée de panneaux solaires

Le site comprend également 1 800 m² de panneaux photovoltaïques installés sur les toits. L’électricité produite est destinée à être injectée dans le réseau. Cette installation constitue l’un des équipements énergétiques prévus dans le cadre de l’opération.



Le développement du parc s’est déroulé en plusieurs étapes. La décision d’acquérir le terrain remonte à novembre 2023, avant l’obtention du permis de construire en 2024. La transaction immobilière a ensuite été conclue en juillet 2025, puis les travaux ont commencé en octobre de la même année. Depuis l’inauguration, la commercialisation se poursuit avec la participation du Grand Chalon et de plusieurs professionnels de l’immobilier d’entreprise, dont Arthur Loyd, NCBC, Cushman & Wakefield et BNP Paribas.