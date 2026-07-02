Une fronde et une colère s'organisent dans le Laonnois face à la perspective de la tenue d'un rassemblement estival de la Mission évangélique des Tziganes de France, aussi appelé «Vie et lumière», sur l'ancienne base aérienne de Couvron, au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août. En effet, le ministère de l'Intérieur envisage cette possibilité, ce qui suscite une vive opposition des élus du territoire. Mardi 1er juillet, ils ont manifesté devant la préfecture de l'Aisne à Laon et une délégation comprenant les présidents du Pays de Laon et du Pays de la Serre, a été reçue par Fanny Anor, préfète de l'Aisne. Une lettre ouverte adressée au Premier ministre lui a également été remise. Selon eux, un trouble à l'ordre public et des nuisances sont à craindre du fait de la très forte affluence attendue : environ 6 000 caravanes transportant entre 20 à 30 000 personnes qui vont rester sur place pendant plusieurs semaines.

Un site désormais en grande partie privé

Les élus rappellent que la base aérienne n'appartient plus à l'Etat mais a en grande partie été cédée à l'entrepreneur privé Jonathan Palmer qui projette d'y créer un circuit automobile. «Après un travail acharné, les permis de construire et autorisations environnementales viennent d'être redéposés pour la création d'un circuit automobile d'excellence dédiés aux véhicules électriques, couplé à un parc solaire d'envergure avec la société Neoen, rappelle Eric Delhaye, maire de Laon et président du Pays de Laon. Les travaux sont censés débuter d'ici quelques mois. Réquisitionner une propriété privée pour imposer un rassemblement évangélique au moment même où le projet avance relève de l'ingérence pure et simple d’autant plus que l’association Vie et Lumière est propriétaire d’un site dans le Loiret».

Les élus n'hésitent pas à parler d'un «sabotage en règle des efforts d'attractivité territoriale» par l'Etat. L'accueil de ces milliers de personnes ne manque pas non plus de poser question en termes de réseau routier, eau, assainissement, et services de secours. Surtout, le territoire garde encore en mémoire les précédents rassemblements évangéliques ayant eu lieu sur ce même site en 2009 et 2012, «causant de nombreux troubles sur les axes de circulation, auprès des populations avec les démarchages à domicile ou dans les commerces locaux» selon Eric Delhaye. Pour ces raisons, les élus demandent fermement à l'Etat de renoncer à ce projet.