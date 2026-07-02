PUI Normandie : les CHU de Rouen et de Caen rejoignent le consortium

À mi-parcours de son déploiement, le Pôle universitaire d'innovation (PUI) Normandie accueille le CHU Caen Normandie et le CHU de Rouen Normandie comme membres fondateurs, aux côtés des trois universités normandes, de l'ENSICAEN, de l'INSA Rouen Normandie, de l'ENSA Normandie, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l'Inserm et d'Inserm Transfert.

Lancé en 2023 dans le cadre de France 2030, le dispositif a validé, en mars 2026, une feuille de route révisée pour la période 2026-2028 afin de renforcer les retombées économiques de la recherche normande.

Coordonné depuis cette année par Christine Oden, le PUI Normandie «a pour ambition d’agir comme le chef d’orchestre entre la recherche académique normande et le monde socio-économique». A mi-parcours, il met en avant plusieurs résultats : «augmentation des déclarations d’invention (étape préalable à tout dépôt de brevet), progression du nombre de startups accompagnées en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche et simplification des relations avec les partenaires industriels».

Pour les deux prochaines années, le PUI entend accélérer la détection des innovations, notamment grâce à des outils d'intelligence artificielle capables d'identifier des opportunités de valorisation dans les publications scientifiques.

Le consortium prévoit également de déployer un réseau de correspondants dans les laboratoires, de porter une candidature commune au label Institut Carnot Normandie, de lancer un portail dédié aux chercheurs, entreprises et doctorants, et de bâtir un modèle économique pérenne au-delà des financements de France 2030.

