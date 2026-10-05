En Juillet 2026, Albane Moyart a repris l'entreprise Dumon Marbrier, reconnue dans les Flandres, la métropole lilloise et la Côte d'Opale pour son expertise en marbrerie de décoration sur mesure. Issue d'une famille d'entrepreneurs, Albane a choisi de reprendre l'entreprise que son père avait lui-même reprise en 2015, avec la volonté de faire perdurer et grandir un savoir-faire ancré localement depuis 1946. L'entreprise conçoit, fabrique et pose des aménagements sur mesure en pierre naturelle et céramique : plans de travail de cuisine et de salle de bain, seuils et appuis de fenêtre en pierre bleue, dallages et marches. Elle s'appuie sur une équipe de 5 salariés et travaille principalement aux côtés de cuisinistes, entreprises du bâtiment, agenceurs et architectes de la région. L'entreprise se distingue par une approche fondée sur l'exigence de fabrication, la réactivité et la fiabilité sur chantier, dans une logique de relation de confiance durable avec ses partenaires.

«J'ai toujours voulu entreprendre, avoir la liberté de porter un projet qui me ressemble. Reprendre l'entreprise de mon père, c'est m'appuyer sur un socle solide pour faire perdurer et grandir ce qui a déjà été construit» témoigne l'intéressée.

À la suite de la reprise de Dumon Marbrier en 2026, Albane Moyart a été élue lauréate du Réseau Entreprendre Nord, un accompagnement attribué aux entrepreneurs dont le projet présente un fort potentiel de développement et de création de valeur sur le territoire.

Ce choix s'inscrit dans une volonté de :

● Renforcer l'ancrage local de Dumon Marbrier,

● Bénéficier d'un accompagnement structurant par des entrepreneurs expérimentés,

● S'appuyer sur une dynamique collective favorisant le partage d'expérience et la prise de recul

stratégique.