À Sennecey-le-Grand, un premier forum réunit emploi et formation

La Communauté de communes d’Entre Saône et Grosne organise, avec France Travail et la Mission locale, son premier Forum de l’emploi ce jeudi, de 9h à 12h, à la Maison pour Tous de Sennecey-le-Grand. Le rendez-vous doit permettre aux candidats de rencontrer directement des employeurs du secteur et de mieux connaître les métiers recherchés.



Plusieurs entreprises et structures locales seront présentes, notamment ER Label, Dessolin TP, Le FAM, Besson Paysages Environnement, Passerat Couverture, l’Ehpad Les Pierres étoilées, Emploi Services, l’ADMR, Attila, Le Prado et Amaelle. Proman participera également à la matinée. Les visiteurs pourront échanger avec les recruteurs, présenter leur CV et obtenir des informations sur les postes disponibles à proximité.

Des formations à découvrir

Le forum réunira aussi plusieurs organismes de formation, dont le CFA sanitaire et social, CMA Formation, le CFA Auto, la CCI, les Compagnons du devoir, l’AFTRAL et l’IRTESS. La gendarmerie et la BPIA seront également présentes pour présenter leurs possibilités. La matinée s’adresse aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux personnes en reconversion, aux étudiants et à celles qui souhaitent simplement s’informer sur les débouchés locaux. Les acteurs de l’accompagnement seront disponibles pour répondre aux questions et orienter les visiteurs dans leurs démarches professionnelles.