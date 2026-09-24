À Ribécourt-Dreslincourt, Confort & Santé, spécialisée dans la vente et la location de dispositifs médicaux et orthopédiques, rejoint Permobil dans le cadre d’un virage stratégique du groupe en France.

Elle constitue la septième acquisition réalisée par Permobil en France en 2026. Cette opération accompagne la volonté du groupe de passer d’un réseau de revendeurs à un modèle de vente directe auprès des utilisateurs et des professionnels de santé.

Un nouveau hub dans les Hauts-de-France

Avec l’acquisition de Confort & Santé, Permobil dispose désormais d’un nouveau hub dans les Hauts-de-France. Le groupe souhaite ainsi établir un contact direct avec les utilisateurs et les professionnels de santé, sans intermédiaires. Pour les équipes de Permobil comme pour les usagers, cette organisation doit faciliter les échanges et permettre de proposer des solutions adaptées dans les meilleurs délais.

Confort & Santé rejoint ainsi les six autres sociétés acquises par Permobil en France en 2026. Le groupe a notamment réalisé des opérations à Pibrac, Hyères, Pessac, en Île-de-France ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes. Permobil relie cette évolution à la réforme réglementaire du 1er décembre 2025. En effet, les fauteuils roulants manuels, électriques, sportifs ou adaptés sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans reste à charge pour l’utilisateur, lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel de santé.







