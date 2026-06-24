NEOMA Business School, dont l’un des principaux campus est implanté à Rouen, a participé à la remise du prix «En Premières Lignes» organisé par l’Association des Professeurs de Première et de Lettres supérieures (APPLS). Le concours s’adresse aux étudiants d’hypokhâgne et de khâgne et valorise des textes inspirés d’une photographie. Pour l’édition 2026, le premier prix a été attribué à Hannah Mbechezi (lycée Herriot, Lyon) pour «D’un même souffle», le deuxième à Edgar Letos (lycée Albert Châtelet, Douai) pour «La grotte des âmes en peine» et le troisième à Solène Bouckenooghe (lycée Faidherbe, Lille) pour «En équilibre». Les lauréats recevront leurs prix le 7 novembre 2026 à Paris et le texte gagnant sera publié dans un numéro spécial de la revue L’éléphant.

Les écoles de management redécouvrent les profils littéraires

À l’échelle nationale, les grandes écoles de management accordent une attention croissante aux compétences développées dans les filières littéraires. Pensée critique, capacité d’analyse, maîtrise de l’expression écrite et compréhension des enjeux complexes sont de plus en plus recherchées par les entreprises et les organisations. Dans un contexte marqué par les transformations technologiques, environnementales et sociales, les établissements d’enseignement supérieur cherchent à diversifier les profils de leurs étudiants afin de former des diplômés capables d’aborder des situations variées.