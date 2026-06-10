Saint-Quentin : Les douceurs de Mel Patisse régalent les gourmands

C'est une reconversion qui l'épanouit pleinement et un succès qui la conforte. Mélanie Landa a mis à profit la période du Covid pour se lancer dans la pâtisserie, un domaine qui lui plaît depuis toujours. «J'ai toujours aimé ça, ma grand-mère cuisinait beaucoup, j'ai toujours fait les pâtisseries à la maison et après le Covid, j'ai eu un déclic, raconte cette ancienne vendeuse dans une enseigne de prêt-à-porter. Mon conjoint m'a dit de me lancer même si cela faisait peur, j'ai démissionné et j'ai monté mon affaire». Son autoentreprise baptisée «Mel Patisse Biscuits & co», elle la crée d'abord dans le domaine de la biscuiterie, qui ne nécessite pas de formation particulière. Mais attirée par la pâtisserie, c'est bien dans ce domaine qu'elle va se former et avec le Greta, elle trouve une formation intensive en CAP pâtisserie à Laon. «Les journées étaient intenses, c'était du 8h-19h, à côté de ça, je suis maman, et le week-end, il fallait gérer les commandes de biscuits parce que cela a tout de suite bien fonctionné», dit-elle.

Soutenue par l'Adie

Une détermination sans faille et un engagement qui vont payer puisqu'en juillet 2024, elle obtient son CAP. Et en parallèle, elle trouve un local où installer son atelier, ce sera au collectif d'artisans Squart à Saint-Quentin. Elle y bénéficie d'un atelier de 45 m² qu'elle arrive à équiper de matériel professionnel grâce à un crédit accordé par l'association Adie. «Nous avons changé le parquet pour qu'il soit lavable, changé les peintures, refait l'électricité et là encore mon conjoint a beaucoup aidé», explique-t-elle. En rentrant dans le collectif, elle évite aussi d'être seule et peut partager avec les autres artisans et créateurs.

Après deux ans à son compte, elle tire un bilan positif de son activité. Mélanie Landa qui communique sur les réseaux sociaux, s'est constituée une clientèle dans le Saint-Quentinois et réalise de grosses pièces pour des mariages, baptêmes ou des anniversaires. Elle est aussi sollicitée par des clients professionnels comme des entreprises et clubs d'affaires qui lui confient la réalisation de biscuits personnalisés ou de buffets sucré salé. «C'est un métier qui me plaît beaucoup, je m'organise toute la semaine pour livrer les réalisations le week-end principalement et je suis très perfectionniste, je veux que tout soit bien présenté et fasse plaisir. Le dessert, c'est la touche finale, on s'en souvient». Ses créations régalent déjà les yeux et les papilles...