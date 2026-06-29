Avec plus de 155 000 visiteurs accueillis l'an dernier, la Foire internationale de Metz ne change pas une formule qui gagne. «L’événement bénéficie d'une très bonne image auprès des exposants, avec plus de 80% de fidélité», rappelle Laurent Haas, directeur de Metz Événements.

Pour l’édition 2026, les organisateurs ont toutefois revu l'aménagement du Parc des expositions de Metz-Grigy. Principale nouveauté : la réapparition d'une entrée visiteurs à l'arrière du site, côté «jardin», comme avant la période Covid. L'espace extérieur gagnera également en ampleur, avec le retour des Armées sur plus de 2 000 m² d'exposition et d'animations.

L'habitat et l'ameublement demeureront les locomotives de la manifestation. «Nous avons déjà une centaine d'exposants inscrits sur ce secteur qui représente près de 15 000 m² », précise Patricia Stadler, directrice générale adjointe de Metz Événements.

Cap sur le Pacifique et hommage à Jean Morette

Thématique de cette 91e édition, le Pacifique fera voyager les visiteurs à travers un parcours tropical immersif, la reconstitution d’un marché inspiré de Papeete ou encore une exposition consacrée à la biodiversité du Pacifique, en partenariat avec le zoo et l'aquarium d'Amnéville.

Une autre exposition sera consacrée au célèbre illustrateur lorrain Jean Morette, reconnu notamment pour ses dessins de presse.

Une application mobile et la gastronomie en force

Autre innovation : le lancement d'une application mobile. Les visiteurs pourront y retrouver le plan de la foire, les exposants et des parcours personnalisés, et être notifiés par pushs lorsqu’une animation débute. «L'objectif est de guider les visiteurs qui ne sont pas forcément des habitués des foires, notamment les plus jeunes», souligne Patricia Stadler

La gastronomie gagnera également en visibilité avec un dîner de gala concocté à quatre mains par les chefs mosellans Michel Roth et Matthieu Otto, le soir de l'inauguration. Une manière de prolonger la dynamique qui anime le territoire depuis l'accueil de la cérémonie du Guide Michelin en 2025 et le retour en force des étoilés dans le département.



