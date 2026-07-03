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Loisirs et culture

Friches industrielles en Moselle : de vrais laboratoires à idées

Cicatrices du déclin sidérurgique et minier en Moselle, les friches industrielles changent aujourd’hui de visage. Derrière leur reconversion en lieux culturels, quartiers mixtes ou espaces d’innovation se joue un enjeu stratégique pour les collectivités : transformer un héritage douloureux en terreau fertile pour l’attractivité et le développement économique.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>La Lorraine, et particulièrement la Moselle, a longtemps vécu au rythme des hauts-fourneaux, des mines et de la sidérurgie. À partir des années 1980, ces activités déclinantes ont laissé derrière elles <strong>5.000 hectares de foncier disponible répartis sur plus de 500 friches</strong>.&nbsp;</p><p>Depuis une vingtaine d’années, ces tristes vestiges changent progressivement de statut. Y émergent désormais des tiers-lieux, des salles de spectacles, des équipements touristiques ou des projets urbains novateurs.&nbsp;</p><p>En Moselle, véritable laboratoire en la matière, cette mutation illu.

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