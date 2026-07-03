Friches industrielles en Moselle : de vrais laboratoires à idées

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Foire internationale de Metz : destination Pacifique et vent de nouveautés
29/06/2026 Julie Clessienne
Metz (57)
Cicatrices du déclin sidérurgique et minier en Moselle, les friches industrielles changent aujourd’hui de visage. Derrière leur reconversion en lieux culturels, quartiers mixtes ou espaces d’innovation se joue un enjeu stratégique pour les collectivités : transformer un héritage douloureux en terreau fertile pour l’attractivité et le développement économique.
© Laurence Deleau. Du côté des anciens hauts-fourneaux d’Uckange, le site U4 est ouvert au public depuis 2007.
© Laurence Deleau. Anciens ateliers des TCRM, le tiers-lieu Bliiida, à Metz, est devenue une référence nationale en matière de reconversion.
© Laurence Deleau. Le projet culturel de l’U4 à Uckange est axé sur le spectacle vivant.
© Ville de Montigny-lès-Metz. Dans l’ex-caserne Lizé, à Montigny-lès-Metz, la Médiathèque 507 est installée dans une ancienne écurie militaire du XIXe siècle.
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