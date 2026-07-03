Friches industrielles en Moselle : de vrais laboratoires à idées

Décryptage

Cicatrices du déclin sidérurgique et minier en Moselle, les friches industrielles changent aujourd’hui de visage. Derrière leur reconversion en lieux culturels, quartiers mixtes ou espaces d’innovation se joue un enjeu stratégique pour les collectivités : transformer un héritage douloureux en terreau fertile pour l’attractivité et le développement économique.