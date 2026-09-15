Le spécialiste des équipements d'accès en hauteur Audinnov vient d'agrandir son site de Varennes-sous-Dun, en Saône-et-Loire. Inaugurée le 10 septembre, cette extension représente un investissement de 5 millions d'euros. Elle comprend un nouveau bâtiment de 3 300 m² ainsi qu'une ligne de pultrusion longue de 50 mètres, dédiée à la fabrication en continu de profils composites.



Ce nouvel outil doit limiter la dépendance de l'entreprise envers ses fournisseurs européens sur cette technologie. Certains profils spécifiques nécessitaient auparavant jusqu'à huit mois de délai. Grâce à cette production interne, ce délai tombe désormais à une dizaine de jours. Employant 50 salariés pour un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros, l'entreprise gagne ainsi en réactivité tout en regroupant ses activités sur un site unique, dont la surface industrielle atteint désormais 7 800 m².

Une diversification vers les infrastructures numériques

Cette capacité de production supplémentaire doit également soutenir la diversification d'Audinnov. L'entreprise équipe traditionnellement les pompiers, les électriciens et les acteurs du secteur ferroviaire. Elle revendique d'ailleurs une place de leader français pour les accès en hauteur destinés aux services de secours. Elle développe désormais des solutions pour les infrastructures dédiées au transport de données.



Le marché des datacenters, en pleine expansion, exige des équipements conçus pour des environnements techniques particuliers. Audinnov y consacre une partie de ses efforts de recherche et développement afin de bâtir une offre spécifique. Pour accompagner cette stratégie et faire tourner sa nouvelle ligne, l'entreprise a embauché une quinzaine de personnes, réparties entre la production et le bureau d'études. Avec une croissance annuelle moyenne de 10%, Audinnov poursuit son expansion depuis la Saône-et-Loire.