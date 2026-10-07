



Margaux Koziel vient d’être distinguée pour son parcours au sein du Relais Bernard Loiseau, installé à Saulieu. La Spa Manager du Spa Loiseau des Sens a été élue Spa Manager de l’année, une récompense décernée lors du gala annuel du label Spa-A. Cette distinction met en avant son parcours professionnel, son expérience et son engagement dans ses fonctions.

«C’est un honneur d’avoir reçu cet award de la part de professionnels bénéficiant de tant d’expérience. Une distinction qui marque des années d’investissement, de volonté et de résilience à toute épreuve. Un seul mot pour la suite : La Niaque et au taquet ! », souligne Margaux Koziel.

Le prix a été attribué par les membres du bureau de Spa-A, présidé par Marie-Paule Leblanc-Peru. Cette association et fédération professionnelle rassemble des acteurs du secteur du spa et du bien-être. Créée il y a plus de vingt ans sous la forme d’une association à but non lucratif, Spa-A a pour mission de représenter les métiers du spa et du bien-être auprès des instances publiques françaises et européennes. Elle informe également le public sur les établissements labellisés Spa-A et participe à la définition d’un référentiel de qualité pour le secteur.

Un spa multiprimé

Au Relais Bernard Loiseau, cette nouvelle distinction intervient alors que le Spa Loiseau des Sens dispose déjà de plusieurs récompenses. L’établissement a obtenu le label Spa-A en 2019 et a reçu la même année le Grand Prix du Jury aux Gala Spa Awards. En 2018, il avait également été désigné Spa de l’année aux European Hotel Awards. Le Spa a également été distingué en 2021 dans la catégorie des spas hôteliers aux Beauty Forum Awards, avant de recevoir un World Luxury Spa Award en 2024.

Outre les hôtes du RELAIS Bernad Loiseau, le Spa Loiseau des Sens accueille aussi une clientèle extérieure, sur des créneaux réservés. Plusieurs offres associent notamment l’accès au spa à un déjeuner au Bistrot Loiseau du Morvan ou à un soin avec accès à La Pergola.







