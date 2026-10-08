Schneider Electric engage 22,6 milliards de dollars pour racheter PTC

Schneider Electric, qui dispose d’une implantation à Mâcon en Saône-et-Loire, a annoncé le rachat de 100% de PTC pour 205 dollars par action, soit une valorisation des fonds propres de 22,6 milliards de dollars. L’offre représente une prime de 42,3% par rapport au dernier cours de l’éditeur américain. Le conseil d’administration de PTC a approuvé l’opération.

Basée à Boston, PTC compte plus de 7 000 salariés et plus de 30 000 clients. Le groupe français veut réunir ses logiciels industriels avec les technologies de PTC pour mieux exploiter les données issues de la conception et des processus industriels. L’objectif est d’aider les entreprises à concevoir, produire, exploiter et maintenir leurs produits tout en améliorant leurs prises de décision.

Un financement de 23 milliards d’euros

Pour financer l’opération, Schneider Electric prévoit de lever jusqu’à 17 milliards d’euros de dette et jusqu’à 6 milliards d’euros via l’émission de nouvelles actions. Le groupe table sur 250 millions d’euros d’économies annuelles à partir de la troisième année suivant la finalisation, ainsi que sur environ 800 millions d’euros de revenus supplémentaires issus du rapprochement.

Le projet intervient alors que le secteur des logiciels fait face aux incertitudes liées à l’essor de l’intelligence artificielle. Schneider Electric prévoit par ailleurs de suspendre ses rachats d’actions en 2027 et 2028. La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre de l'année prochaine, sous réserve du vote des actionnaires de PTC et des autorisations réglementaires nécessaires.