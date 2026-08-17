La sécheresse s’installe et ses conséquences se font déjà sentir dans les exploitations d’élevage. Dans ce contexte de tension sur les ressources fourragères, la Chambre d’agriculture de la Moselle annonce la mise à disposition d’une bourse d’échange de fourrages, accessible gratuitement aux agriculteurs du département. Le dispositif, annoncé le 12 août, vise à favoriser la solidarité et les échanges entre exploitants confrontés à des situations différentes.

Faciliter les échanges entre exploitants

Le principe est simple : les agriculteurs disposant de fourrages à proposer peuvent se faire connaître, tandis que ceux qui anticipent ou rencontrent des difficultés d’approvisionnement peuvent exprimer leurs besoins.

Cette initiative s’inscrit dans une problématique devenue récurrente pour les éleveurs. En 2024 déjà, une bourse d’échange portant sur les fourrages et la paille avait été mise en place en Moselle à la suite d'intempéries ayant fortement affecté les prairies et les cultures.

La démarche intervient alors que la sécheresse constitue un enjeu croissant pour l’agriculture départementale. La gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique figurent d’ailleurs parmi les principaux défis identifiés dans le cadre des Assises de l’agriculture de la Moselle.

La bourse d’échange est accessible via le site de la Chambre d’agriculture de la Moselle.