



La Maison Albert Bichot poursuit ses recherches autour de l’influence de l’océan sur le vin. Pour cette deuxième édition de Secret d’Océan, sept fûts ont embarqué à bord du cargo-voilier Grain de Sail II, parti le 25 janvier 2026 à destination de Pointe-à-Pitre. L’objectif est d’approfondir les observations réalisées lors de la première traversée et de mieux comprendre les effets de l’environnement marin sur l’évolution des vins.

Un projet dédié à l’étude du milieu marin

Cette nouvelle expérience s’inscrit dans la continuité des travaux engagés précédemment par la maison bourguignonne. Lors de la première édition, plusieurs paramètres tels que la température, l’humidité, la pression ou encore l’oxygène avaient été mesurés puis comparés à ceux observés sur des fûts conservés au chai.

Les analyses avaient notamment montré une oxygénation plus importante pour les vins élevés à terre que pour ceux ayant effectué la traversée. Ces premiers résultats ont conduit Albert Bichot à poursuivre ses recherches afin d’explorer davantage le rôle de l’environnement marin dans l’élevage des vins.

Une expression aromatique singulière

À l’issue du voyage, les vins révèlent une signature aromatique singulière. Ils développent des arômes de fleurs blanches et d’agrumes auxquels s’ajoutent progressivement des nuances salines. En bouche, la fraîcheur se combine à une matière plus ample et plus intense, portée par les caractéristiques du millésime 2025.

Cette démarche s’inscrit dans une réflexion autour du « merroir », notion qui vise à étudier l’influence des éléments marins sur l’expression du vin.

Un engagement environnemental renforcé

Au-delà de l’expérimentation œnologique, Secret d’Océan s’appuie également sur une bouteille éco-conçue comprenant notamment un bouchon OBP recyclable issu de déchets plastiques collectés en zones côtières et une étiquette recyclable dérivée de la canne à sucre. Cette approche s’inscrit dans la continuité des initiatives engagées par la Maison Albert Bichot autour du transport maritime à la voile et de l’éco-conception.



