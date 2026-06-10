Implanté au cœur de la forêt d’Eawy, le Relais Saint-Hubert renforce son positionnement touristique avec l’obtention du label Destination d’Excellence, qui remplace progressivement l’ancien dispositif Qualité Tourisme. Accompagné par la CCI Rouen Métropole dans le cadre d’un pré-audit puis évalué par un audit mystère, l’établissement a été distingué pour la qualité de son accueil, sa cuisine élaborée à partir de produits frais et locaux ainsi que ses engagements en faveur d’un tourisme plus responsable. Le restaurant met notamment en avant un approvisionnement auprès de producteurs régionaux, une carte renouvelée au fil des saisons et une attention particulière portée aux mobilités douces grâce à l’accueil des cyclistes et des randonneurs. Les critères environnementaux ont également été pris en compte, notamment la gestion raisonnée des ressources et les actions visant à limiter l’empreinte écologique de l’activité. Pour ce restaurant familial, cette reconnaissance constitue un atout commercial supplémentaire dans un secteur où la différenciation par la qualité devient un enjeu majeur.

Destination d’Excellence accélère sa montée nationale

À l’échelle nationale, les labels qualité occupent une place croissante dans les stratégies de développement touristique. Depuis mai 2024, le dispositif Destination d’Excellence, piloté par Atout France, intègre des critères renforcés liés au développement durable, à l’accessibilité et à la transition écologique. Fin 2024, la France comptait déjà 817 établissements engagés dans cette nouvelle démarche, dont 263 en Normandie et 56 en Seine-Maritime. Pour les entreprises du tourisme, ces certifications constituent désormais des outils économiques à part entière. Elles permettent de répondre aux attentes croissantes des visiteurs en matière de consommation responsable, d’améliorer leur visibilité commerciale et de renforcer leur capacité à attirer une clientèle à plus forte valeur ajoutée.



