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Sénatoriales dans l'Aisne : Nicolas Fricoteaux réussit son pari

Antoine Lefèvre (LR) a été réélu, Nicolas Fricoteaux réussit son pari de devenir sénateur après avoir présidé le Conseil départemental et Paul Mougenot est également élu. 

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Nicolas Fricoteaux présidait l'Aisne jusqu'en juillet dernier et vient d'être élu sénateur.

Nicolas Fricoteaux présidait l'Aisne jusqu'en juillet dernier et vient d'être élu sénateur.

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 28 septembre 2026

Les élections sénatoriales dans l'Aisne ont rendu leur verdict. La liste L'Aisne au Sénat d'Antoine Lefèvre arrive en tête avec 25,44% (437 voix) et le Laonnois va donc conserver son siège au palais du Luxembourg. Ce ne sera pas le cas de sa seconde de liste Pascale Gruny, la faute à un score insuffisant. Élue en 2014 et devenant alors la première femme à devenir sénatrice de l'Aisne, la Saint-Quentinoise n'enchaînera pas un troisième mandat. En effet, la liste «Tous pour l'Aisne, des sénateurs pour tous» de Nicolas Fricoteaux (divers centre) avec 23,75% (408 voix), talonne la liste des LR. Président de l'Aisne depuis 2015 et jusqu'à cet été, Nicolas Fricoteaux réussit donc son pari et devient sénateur. 

Paul Mougenot sénateur à 37 ans

Le troisième sénateur à représenter l'Aisne se nomme Paul Mougenot (divers droite). Sa liste «Renouvelons le Sénat» obtient un score de 19,5% (329 voix). À 37 ans, celui qui a été élu maire d'Aguilcourt en mars dernier, va donc lui aussi faire son entrée au palais du Luxembourg. Il devance l'ancien député Jean-Louis Bricout (divers gauche) qui avait lui aussi présenté sa candidature. Mais il n'aura convaincu que 272 grands électeurs (15,83 %). Derrière, la liste de Paul-Henry Hansen-Catta (RN) récolte 236 voix (13,74 %), tandis que la liste d'Omar Fenardji (extrême gauche) n'obtient que 36 suffrages (2,10%).