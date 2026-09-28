Sénatoriales dans l'Aisne : Nicolas Fricoteaux réussit son pari

Les élections sénatoriales dans l'Aisne ont rendu leur verdict. La liste L'Aisne au Sénat d'Antoine Lefèvre arrive en tête avec 25,44% (437 voix) et le Laonnois va donc conserver son siège au palais du Luxembourg. Ce ne sera pas le cas de sa seconde de liste Pascale Gruny, la faute à un score insuffisant. Élue en 2014 et devenant alors la première femme à devenir sénatrice de l'Aisne, la Saint-Quentinoise n'enchaînera pas un troisième mandat. En effet, la liste «Tous pour l'Aisne, des sénateurs pour tous» de Nicolas Fricoteaux (divers centre) avec 23,75% (408 voix), talonne la liste des LR. Président de l'Aisne depuis 2015 et jusqu'à cet été, Nicolas Fricoteaux réussit donc son pari et devient sénateur.

Paul Mougenot sénateur à 37 ans

Le troisième sénateur à représenter l'Aisne se nomme Paul Mougenot (divers droite). Sa liste «Renouvelons le Sénat» obtient un score de 19,5% (329 voix). À 37 ans, celui qui a été élu maire d'Aguilcourt en mars dernier, va donc lui aussi faire son entrée au palais du Luxembourg. Il devance l'ancien député Jean-Louis Bricout (divers gauche) qui avait lui aussi présenté sa candidature. Mais il n'aura convaincu que 272 grands électeurs (15,83 %). Derrière, la liste de Paul-Henry Hansen-Catta (RN) récolte 236 voix (13,74 %), tandis que la liste d'Omar Fenardji (extrême gauche) n'obtient que 36 suffrages (2,10%).