Le groupe européen de logiciels métiers Septeo annonce le rachat de Backyou, société basée en Saône-et-Loire et spécialisée dans la commercialisation et la gestion des groupes, séminaires et événements pour l'hôtellerie. Une trentaine de salariés rejoignent le pôle Septeo Hospitality. Antoine de Corson, dirigeant de Backyou, garde la tête de l'entreprise et prend en charge l'offre MICE du pôle.

Un segment qui complète l'offre du groupe

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance externe de Septeo. Le groupe couvrait déjà la distribution, la réservation, le revenue management, la relation client, le paiement et l'analyse de performance. Il ajoute désormais la gestion des groupes et événements, un segment utile aux hôtels, campings, résidences de tourisme et villages vacances. Créée il y a treize ans, Backyou accompagne plus de 2 000 établissements dans 32 pays. Son outil couvre tout le parcours commercial, de la demande initiale au suivi des résultats, et embarque des fonctions d'intelligence artificielle.

Un modèle ouvert et une croissance européenne

Backyou continuera de fonctionner comme une solution ouverte, compatible avec tous les systèmes de gestion hôtelière, pas seulement ceux de Septeo. Les clients actuels gardent leurs outils et leurs connexions existantes. Le pôle Septeo Hospitality équipe aujourd'hui plus de 10 000 clients en Europe, avec une activité de plus en plus internationale. Backyou y contribue déjà : 17% de son chiffre d'affaires provient de l'étranger, et sa croissance dépasse 100% depuis janvier 2025.