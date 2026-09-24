Shooldy, L’innovation régionale qui soulage l’épaule

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L'Oréal à Caudry : plus de 55 ans d'histoire
23/09/2026 Marie Boullenger
Caudry (59)
En France, près de 9 millions de personnes souffrent régulièrement de l’épaule. Alliant l’expertise de l’innovation à celle du médical, la start-up lilloise Shooldy a inventé un produit unique sur le marché : un coussin ergonomique breveté spécialement conçu pour soulager les tensions de l’épaule.
Stéphane Hareng et Philippe Delsol, co-fondateurs de Shooldy. ©Lena Heleta
L’assemblage du coussin est réalisé à l’ESAT de Lens. ©D.R.
Les deux hauteurs du coussin permettent de l’ajuster. ©Lena Heleta
©Lena Heleta
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24/09/2026 LGFR
Metz (57)
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