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Interview

Shooldy, L’innovation régionale qui soulage l’épaule

En France, près de 9 millions de personnes souffrent régulièrement de l’épaule. Alliant l’expertise de l’innovation à celle du médical, la start-up lilloise Shooldy a inventé un produit unique sur le marché : un coussin ergonomique breveté spécialement conçu pour soulager les tensions de l’épaule.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Stéphane Hareng n’en est pas à sa première création d’entreprise. Boosté par «le plaisir et l’adrénaline», il a démarré en tant que salarié à La Française des Jeux pour poursuivre sa carrière dans les jeux mobiles et créer en 2010 depuis Bordeaux, un sommelier virtuel pour la grande distribution, suivi d’une entreprise de conseil en accompagnement de start-up à Marseille et à Lille. C’est cette dernière expérience qui le poussera à s’ancrer dans les Hauts-de-France, forts de leur important tissu entrepreneurial. Depuis 2021, il travaille sur Shooldy avec deux autres associés : un kinésithér.

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