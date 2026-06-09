Sinceny : DMTechnologies inaugure ses nouveaux locaux

Acteur industriel du traitement de l’eau depuis plus de 30 ans, DMTechnologies vient de prendre possession de nouveaux locaux en 2026. La société dirigée aujourd’hui par Christophe Leblanc est en plein développement. L'extension de 1500 m² d'un nouveau bâtiment comprenant des bureaux et un nouvel atelier, a été inaugurée en présence des salariés et d'élus. Un moment qui a permis d'ouvrir les portes de l'entreprise et de proposer, avec les collaborateurs, plusieurs démonstrations permettant de découvrir l’expertise et les innovations développées par DMTechnologies.

Bâtiment éco-conçu

Un nouveau bâtiment éco-conçu de 1 500m² est sorti de terre et abrite un atelier de 1 200 m² ainsi que 300 m² de bureaux. «Ce nouveau site change un peu tout : notre capacité d’accueil est augmentée mais aussi notre visibilité alors que l’entreprise vivait un peu de façon cachée pendant longtemps, dit le gérant. Cette visibilité nous a même permis de recruter parce que disposer de ce bâtiment et ses installations compétitives, ce n’est pas neutre pour attirer des collaborateurs, dans ce contexte délicat».

DMT a investit au total un montant de deux millions d'euros. L'entreprise emploie aujourd’hui 30 collaborateurs contre 12 en 2017 au moment de la reprise par Christophe Leblanc.