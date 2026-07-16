Terres de Jim 2026 : des billets à prix réduit jusqu'au 4 septembre

Cet événement se déroulera à Metz-Magny, du 11 au 13 septembre, promettant trois jours enrichissants autour de l'agriculture, de la gastronomie, du patrimoine et de diverses animations. Les tarifs d'entrée sont particulièrement attractifs en prévente, avec des pass à prix réduits offrant des économies significatives. Par exemple, le pass d’un jour est proposé à 6 € au lieu de 8 €, et le pass de trois jours à 15 € au lieu de 24 €.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir la richesse de l’agriculture française grâce à des démonstrations variées incluant des matériels agricoles anciens et modernes, des concours de labour et même des baptêmes de tracteurs et d’hélicoptères. Les enfants ne sont pas oubliés avec des activités ludiques telles que des châteaux gonflables et un labyrinthe de maïs.

En plus des spectacles captivants comme le Moiss'Bat Cross et le tracto-pulling, la programmation musicale promet d'être un point fort avec des concerts prévus pour les soirées du vendredi et du samedi. Ces festivités nocturnes incluront également des animations variées dans une atmosphère conviviale. Les Terres de Jim s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour les familles et les passionnés d’agriculture.