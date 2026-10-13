Organisés depuis 2006 par l’Association régionale des entreprises agroalimentaires de Normandie (Area Normandie), les Trophées de l’agroalimentaire récompensent les innovations du secteur et accompagnent leur développement commercial.

Pour cette 20e édition, neuf initiatives normandes sont distinguées : quatre innovations produits, trois bonnes pratiques sociétales, une innovation numérique et un projet étudiant.

En Seine-Maritime, Lunor mise sur les frites fraîches précuites

Implantée à Luneray, la coopérative Lunor est récompensée dans la catégorie «Innovation produit» pour ses frites fraîches précuites. Issues des pommes de terre de ses agriculteurs, elles ne nécessitent que trois ingrédients et permettent de gagner du temps de préparation au four, à l’Airfryer ou à la friteuse. L’entreprise, née en 1956, s’est notamment fait connaître grâce à son procédé de cuisson sous vide à la vapeur.

Quatre lauréats dans le Calvados

À Longues-sur-Mer, Lou Brewery est distinguée pour son vinaigre de kombucha aux épices chaï, issu de deux ans de fermentation. À Terre de Druance, Alternathé reçoit un prix pour son infusion bio à la rose, élaborée à partir de plantes normandes, notamment la ronce et le géranium rosa. À Caen, la start-up Meeror est récompensée pour son logiciel de suivi des habilitations, des compétences et des équipements professionnels, destiné à renforcer la conformité et la sécurité des entreprises. Enfin, la coopérative Isigny Sainte-Mère est saluée pour son partenariat avec les sapeurs-pompiers volontaires, qui permet à ses salariés de se former sur leur temps de travail et d’intervenir en cas d’urgence.

L es lauréats dans la Manche et l’Orne

Le palmarès distingue également Volena, à Rives d’Andaines, dans l'Orne, pour ses actions en faveur de la biodiversité sur son site industriel. Dans la Manche, L’Atelier du Poissonnier, à Coutances, innove avec des rillettes en poche pâtissière destinées aux professionnels de la restauration. À Cérences, LIS France, filiale de Lesaffre, est récompensée pour la réutilisation de son eau industrielle : 30 000 mètres cubes sont économisés chaque année, avec à la clé 80 000 euros d’économies annuelles.

Enfin, les étudiants de Nomad, à Saint-Lô-Thère, remportent le prix Innov’Alim School pour leur petit-déjeuner nomade à base de légumineuses.

En 20 ans, 142 lauréats ont été récompensés pour 332 innovations. Parmi les produits primés, 60% sont toujours commercialisés. L’enjeu est stratégique pour une filière qui représente près de 27 000 emplois salariés en Normandie, soit 13,4% des emplois industriels régionaux.