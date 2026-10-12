Fabrication additive en Normandie : quel bilan trois ans après ?

En octobre 2023, la communauté Fabrication additive Normandie (FAN) était lancée pour favoriser le développement de l’impression 3D dans les entreprises de la région.

« En 2023, la fabrication additive ouvrait des perspectives croissantes au-delà du prototypage, vers la production de pièces fonctionnelles. Son appropriation nécessitait cependant de mieux maîtriser les matériaux, la fiabilité des procédés, les finitions et le recyclage, tout en développant les compétences des utilisateurs », rappelle Normandie AeroEspace (NAE), qui a piloté le projet.

Un projet soutenu par la Région Normandie et l’Union européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER) et qui a mobilisé sept partenaires : Arkema, CESI, DEMGY, INSA Rouen Normandie/GPM, ISPA, MSC Scanning et NES.

Trois ans plus tard, le bilan dépasse les objectifs fixés : 24 projets de recherche menés, 269 structures accompagnées et 452 jeunes sensibilisés.

Diversité d'application

« Les 24 projets de recherche ont donné lieu à quatre nouvelles formulations de matériaux, notamment produites à Serquigny (Arkema) pour une distribution à l’échelle mondiale, ainsi qu’à quatre optimisations de couples matériaux/procédés », souligne NAE.

Ces travaux ont également permis de « réaliser un banc de scan mobile et vingt montages de contrôle par scanner, d’optimiser un moyen de post-traitement et de développer une application de supervision de production connectée ». Des réalisations qui illustrent la diversité des applications de l’impression 3D et leur potentiel pour répondre aux besoins concrets des entreprises selon NAE.

Accompagner les entreprises

Pour faciliter l’adoption de ces technologies, les entreprises bénéficient d’une offre d’accompagnement « associant identification des besoins, sensibilisation, formation, mise en relation avec les experts FAN et suivi des expérimentations ».

Le réseau organise notamment des symposiums à Vernon, Louviers et au Havre, ainsi que des ateliers et des webinaires. « Les ateliers ont sensibilisé plus de 250 personnes autour de sujets tels que les drones, les dispositifs médicaux, le recyclage des poudres, les outils numériques ou l’impression de grandes dimensions », précise NAE.

L'accompagnement passe aussi par la formation : 17 formations sont référencées et trois ont été créées.« Parmi celles-ci, « Débuter en FA » a permis de former dix personnes issues de six PME à la préparation de l’impression, au choix des matériaux, aux réglages, à la conception 3D et à la résolution des défauts courants », précise NAE.

452 jeunes sensibilisés

Au total, la plateforme a sensibilisé 269 structures, dépassant l’objectif initial de 180, et formalisé 52 besoins industriels, contre 40 attendus. Elle a également sensibilisé 452 jeunes, au-delà de l’objectif de 350. La communauté FAN recense désormais plus de 50 acteurs de référence en Normandie, soit deux fois plus qu’au lancement du projet.

Et FAN ne va pas s'arrêter là. Normandie AeroEspace entend continuer à animer la communauté pour favoriser l’émergence de nouveaux projets industriels. « L’enjeu est désormais de transformer l’intérêt pour la fabrication additive en usages concrets et durables, fondés sur des applications pertinentes et une valeur technique et économique démontrée », indique le réseau.