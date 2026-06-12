Un Été Au Havre 2026 : un moteur d’attractivité pour le territoire

Pour sa saison 2026, Un Été Au Havre proposera un parcours artistique explorant la notion de «double jeu», invitant habitants et visiteurs à découvrir la ville sous un angle inédit. Les œuvres prendront place dans différents secteurs du territoire afin de mettre en valeur l’architecture reconstruite du Havre, son ouverture maritime, ses espaces naturels et son patrimoine culturel. Plusieurs créations contemporaines transformeront temporairement l’espace urbain, à l’image des installations imaginées par Guillaume Aubry, Sophia Taillet, Samuel Trenquier, Charlotte Huard, Gaspard Combes ou encore Grégory Chatonsky.

Cette programmation s’accompagnera également d’expositions organisées dans plusieurs institutions culturelles majeures de la ville. Le MuMa accueillera notamment une exposition consacrée à Claude Monet, tandis que d’autres équipements culturels proposeront des rendez-vous autour de la photographie, des sciences naturelles ou encore de l’histoire maritime. En fédérant musées, lieux patrimoniaux, acteurs touristiques, établissements d’enseignement supérieur et partenaires économiques, Un Été Au Havre confirme son rôle de projet structurant pour l’agglomération.

Culture : un levier économique territorial

À l’échelle nationale, les grandes manifestations culturelles sont de plus en plus considérées comme des outils de développement économique. Les collectivités territoriales investissent dans ces événements afin de renforcer leur attractivité, soutenir la fréquentation touristique et améliorer leur visibilité à l’échelle nationale et internationale. Cette stratégie repose sur la capacité de la culture à générer des retombées directes pour les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce et des transports.



