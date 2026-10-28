L’enseigne Rituals ouvrira une boutique le jeudi 26 novembre 2026 au centre commercial Aushopping Semécourt, en Moselle. La marque, spécialisée dans les produits de bien-être et les parfums d’intérieur, viendra compléter l’offre commerciale du centre. La boutique proposera plusieurs gammes de produits, des crèmes hydratantes aux gels douche, en passant par les gommages et les soins du visage. Les clients pourront également y trouver des bougies parfumées, des diffuseurs et des sprays d’intérieur, ainsi que des thés et des accessoires.

La marque s’inspire notamment de traditions de bien-être comme l’Ayurveda et les rituels du hammam. Elle décline ces inspirations dans différentes collections, qui associent soins corporels et parfums. Des coffrets cadeaux seront également proposés.

Une ouverture avant les fêtes de fin d’année

Prévue quelques semaines avant Noël, l’ouverture permettra aux visiteurs du centre commercial de découvrir une nouvelle adresse pour leurs achats de fin d’année. Les équipes de la boutique pourront les conseiller dans le choix des produits et des coffrets, en fonction de leurs envies. Avec cette arrivée, Aushopping Semécourt enrichit son offre commerciale à l’approche des fêtes.