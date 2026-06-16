La Bibliothèque nationale de France (BnF) dévoilait en 2024 son projet de futur pôle de conservation de ses collections et de Conservatoire national de la presse sur l'ancien site du CHU Nord d'Amiens. Un projet ambitieux, confié pour l'architecture à l'équipe franco-britannique TVK et Carmody Groarke, qui vise plusieurs objectifs. En premier lieu, il s'agit de désaturer les magasins des sites parisiens de la BnF et de prévoir l'accroissement de ses collections pour les 30 ans à venir. Le nouveau Conservatoire national de la presse (CNP) rassemblera pour sa part toutes les collections de presse, «afin de leur offrir des conditions de conservation optimales et d'en faciliter les traitements», précise la BnF. Et pour traiter ces collections fragiles par nature, des ateliers de conservation curative et des ateliers de numérisations de sauvegarde seront montés. De plus, le projet a pour vocation de «s'investir de manière durable dans un territoire et y co-construire une offre culturelle avec les collectivités territoriales», ajoute la BnF.

Ouverture à l'horizon 2029

L'investissement dans le futur pôle est programmé à 116 millions d'euros, sur plus de 10 000 m2 d'équipements, jusqu'à 280 kilomètres linéaires de collections conservées, et pour une ouverture prévue à l'horizon 2029. Une nouvelle étape de son implantation à Amiens a été franchie à l'occasion de la réunion du comité de pilotage du futur pôle de conservation de la BnF. Les partenaires ont en effet signé l'acte d'acquisition du terrain destiné à accueillir ce nouvel équipement d'envergure nationale sur une partie de l’ancien CHU Nord d’Amiens. «Cette signature concrétise l'engagement collectif de l'État, de la Bibliothèque nationale de France et des collectivités territoriales que sont la Région Hauts-de-France, le Département de la Somme et Amiens métropole, en faveur de ce projet stratégique», communiquent conjointement la préfecture de la Somme, Amiens Métropole et la BnF.

Un investissement majeur pour le territoire

Ils confirment que le futur pôle de conservation permettra de répondre aux besoins croissants de préservation des collections de la BnF, tout en contribuant à la reconversion d'un site emblématique et au développement de l'attractivité du territoire amiénois. Le comité de pilotage a également permis de faire un point d'étape sur l'avancement du projet, son calendrier opérationnel, la préparation de la consultation des entreprises ainsi que les différents volets d'accompagnement du programme. Les collectivités rappellent : «Par son ampleur et son ambition, ce projet constitue un investissement majeur pour le rayonnement culturel national et pour le développement du territoire des Hauts-de-France».