Institutions
Le Loria fête 50 ans d'innovation en informatique en Lorraine
25/09/2026 L.R
Nancy (54)
Basée à Metz, l’Urssaf Lorraine accompagne quelque 237.000 usagers. Originellement collecteur des cotisations sociales, l’organisme développe également une offre de services destinée à sécuriser les entreprises, prévenir les difficultés et simplifier leurs démarches. Panorama avec Valérie Tissot, sa directrice adjointe.
© Johann Marin-Thiery. Valérie Tissot, directrice adjointe de l’Urssaf Lorraine.
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Institutions
25/09/2026 L.R
Nancy (54)
Institutions
17/09/2026 Emmanuel Varrier
Nancy (54)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Metz avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune