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Urssaf Lorraine : accompagner les entrepreneurs pour gagner en autonomie

Basée à Metz, l’Urssaf Lorraine accompagne quelque 237.000 usagers. Originellement collecteur des cotisations sociales, l’organisme développe également une offre de services destinée à sécuriser les entreprises, prévenir les difficultés et simplifier leurs démarches. Panorama avec Valérie Tissot, sa directrice adjointe.

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© Johann Marin-Thiery. Valérie Tissot, directrice adjointe de l’Urssaf Lorraine.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026
<h2>Quel est le rôle de l’Urssaf auprès des entreprises ?</h2><p><strong>Valérie Tissot : </strong>Notre mission première est de<strong> collecter les cotisations pour financer la protection sociale</strong>. Nos usagers sont principalement les employeurs, publics ou privés, les travailleurs indépendants – artisans, commerçants et professions libérales – ainsi que les praticiens auxiliaires médicaux.</p><p>Au-delà de la collecte, nous avons intérêt à ce que le système fonctionne. Lorsque l’emploi se crée, les cotisations augmentent et permettent de financer la protection sociale. Nous sommes d.

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