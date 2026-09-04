Verdun Expo : la place to be

Alors que la foire de Châlons fermera ses portes le 7 septembre, sa petite sœur meusienne prépare sa 45e édition avec ambition et toujours la même volonté de rassembler. Présidé depuis vingt-ans par Jean-Pierre Laparra qui a su transformer cet événement associatif en «un grand rendez-vous exigeant», de rentrée, où culture, économie et agriculture se côtoient, Verdun Expo s’est progressivement professionnalisé. Avec près de 46 000 visiteurs et 450 exposants attendus chaque année, la Foire nationale est «au-delà de sa dimension économique, un grand moment de convivialité et de partage». À cette occasion, la base de loisirs du Pré l’Évêque se transformera en un véritable village doté de nombreux espaces d’exposition et d’animation, sans oublier ses vingt points de restauration : six restaurants, deux food-trucks meusiens, un snacking et dix stands de spécialités régionales et internationales.

Bien-vivre en Meuse

Artisans, militaires, agriculteurs, toutes les forces vives auront à cœur de partager «une fameuse envie d’aimer». Partenaire de l’édition, le Département de la Meuse a choisi d’aménager un espace immersif de 800 m² entièrement consacré au bien-vivre. Santé, prévention, accès aux soins, activité physique, alimentation locale, mobilité, innovation… La Meuse a la ferme intention de communiquer sur ses atouts à travers une expérience ludique et participative baptisée «I’m Alive», clin d’œil à la célèbre diva Céline Dion qui se produira dans quelques jours, à Paris. Et cerise sur le gâteau, les visiteurs pourront assister aux innombrables concours qui animeront ce rendez-vous familial et populaire de rentrée.