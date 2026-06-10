



Chaque année, les Prix Coup de cœur Gîtes de France récompensent des hébergements, portés par des adhérents du réseau, remarqués pour leur qualité, leur identité et l’expérience proposée aux voyageurs. Pour cette 14e édition, 67 propriétaires ont présenté leur candidature. Parmi les trois lauréats retenus par le jury figure le Silo du Domaine des Écus d’Or, à Veuvey-sur-Ouche, qui s’est vu attribuer le prix du plus bel hébergement atypique.

Les lauréats des Prix Coup de cœur 2026 ont été sélectionnés selon plusieurs critères, notamment l’histoire du projet, l’esprit Gîtes de France, la qualité des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que l’appréciation personnelle des membres du jury.

Un ancien silo transformé en hébergement touristique

À l’origine du projet, Florian, propriétaire du domaine et passionné par son territoire. Installé dans un village de la vallée de l’Ouche, l’hébergement a été conçu dans un ancien silo à grains. Sa forme circulaire et sa charpente apparente lui confèrent une identité singulière, pensée pour accueillir des séjours à deux.

L’aménagement intérieur privilégie une ambiance chaleureuse grâce à une décoration soignée, un habillage en bois et la présence d’un poêle à granulés. L’hébergement dispose d’une chambre pouvant accueillir deux personnes. À l’extérieur, les visiteurs bénéficient d’une terrasse équipée d’un spa privatif, d’un salon de jardin et d’un brasero.



