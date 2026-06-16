VivaTech 2026 : les Hauts-de-France affichent leurs ambitions !

Quelques jours après le sommet européen «L’IA avec NOUS» organisé à Lilleet dans le sillage des annonces de Choose France, les Hauts-de-France poursuivent leur démonstration de force dans les technologies de demain. Du 17 au 20 juin, la Région, la Métropole européenne de Lille, Amiens Métropole, Valenciennes Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque et Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID) investissent le salon Vivatechnology à Paris avec une délégation de 51 start-ups régionales.

Cette présence collective vise à faire rayonner un écosystème régional en pleine accélération. Au-delà de la vitrine technologique, les collectivités veulent surtout transformer cette dynamique en opportunités économiques, en investissements et en emplois. «Après Choose France et quelques jours après le Sommet européen de l’IA à Lille, notre présence à Viva Technology envoie un message clair : les Hauts-de-France veulent compter dans la bataille de l’innovation et de la souveraineté technologique», souligne Xavier Bertrand, président de la Région. Pour lui, l’intelligence artificielle représente une nouvelle étape de la transformation engagée depuis plus de dix ans avec Rev3, au service de la production, de l’emploi et de la formation.

«VivaTech n’est pas un rendez-vous parmi d’autres»

Pour la MEL, ce rendez-vous international constitue un outil stratégique d’accélération. «VivaTech n’est pas un rendez-vous parmi d’autres. C’est une véritable rampe de lancement vers les marchés européens et internationaux», estime Éric Skyronka. La métropole mise notamment sur ses atouts, avec EuraTechnologies, ses universités et ses centres de recherche, pour accompagner les startups dans leur changement d’échelle. Parmi les temps forts du salon, la start-up tourquennoise SOLFY Music représentera les Hauts-de-France lors d'une «Battle des Régions», une compétition mettant en lumière les entreprises les plus innovantes du territoire français.



