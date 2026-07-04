Voyage en terres connues





Pourquoi aller chercher un petit paradis à l’autre bout de l’hexagone ou de l’Europe alors que l’offre régionale a le vent en poupe autour d’un tourisme durable, authentique et abordable désormais privilégié par de plus en plus de consommateurs en quête de valeurs et de sens. D’ailleurs, à la différence d’autres destinations, l’offre y est «multiproduit» avec comme filières motrices la culture et le patrimoine (60%), la nature (26%) ou encore le tourisme de mémoire (12%), toutes totalement compatibles avec le slow tourisme, en plein essor. L’immersion culturelle représente ainsi plus de 60 lieux culturels et patrimoniaux et 80 millions de visiteurs par an en Région Grand Est avec 1 400 lieux de visites (sites patrimoniaux, institutions culturelles et scientifiques, lieux de loisirs…).

Avec ses 35 000 emplois non délocalisables et ses importantes retombées économiques, le secteur de la culture est un formidable vivier de création, d’innovation, irrigant le tissu économique, mais pas seulement. Une dynamique au service du rayonnement, de l’attractivité et du développement du territoire, qui pourrait s’intensifier, si les Lorrains choisissaient de rester dans le coin cet été et de consommer local.

Si 2025 a marqué une rupture (confirmée en 2026) du fait de la situation financière des collectivités territoriales qui ont revu à la baisse les subventions versées aux associations culturelles, plus que jamais les initiatives portées par les territoires doivent recevoir le soutien des locaux : assister à un concert, participer à un festival, (re)découvrir un site historique ou une base de loisirs… Autant d’opportunités et de voyages non pas en terre inconnue, mais bien en Terre Lorraine, où la diversité de l’offre invite plus que jamais à la découverte.



