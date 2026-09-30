Wancourt: Perle du Nord élue « Marque Préférée des Français »

En octobre 2026, la coopérative nordiste Perle du Nord a été réélue « Marque Préférée des Français » dans la catégorie des marques d'endives, suite à une enquête OpinionWay. Porté par 120 producteurs engagés au cœur des Hauts-de-France, ce géant régional pèse aujourd'hui plus de 50 % de la production nationale d’endives. Décryptage d'une success-story agricole qui bouscule les codes de la grande distribution.

Un ancrage régional fort et une domination du marché français

Fondée en 1983, la coopérative Perle du Nord s'est imposée comme l'acteur numéro un en grande distribution en France. Avec un volume de commercialisation annuel atteignant près de 65 000 tonnes, l'organisation s'appuie sur une structure solide regroupant cinq coopératives agricoles régionales. Ce modèle collaboratif représente un puissant moteur pour l’économie des Hauts-de-France, puisqu’il permet de faire vivre l'emploi rural en employant environ 1 200 salariés à travers la région.

Un savoir-faire historique plébiscité par les consommateurs

La distinction décernée par OpinionWay récompense un modèle de production minutieux, basé sur une culture en hydroponie et un épluchage manuel. Cette rigueur permet à l'entreprise d'afficher une notoriété assistée exceptionnelle de 61 % au rayon des légumes frais, un espace où l'achat brut prédomine habituellement sur la marque.

« Être réélue Marque Préférée des Français, c'est une vraie fierté pour Perle du Nord et pour l'ensemble de nos producteurs. Cette distinction témoigne de la confiance et de l'attachement des consommateurs à notre marque. C'est aussi une belle reconnaissance pour nos équipes et un véritable encouragement pour nos producteurs à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour produire le meilleur de l'endive. », se félicité Anne-Laure GRIGNON, Chargée Développement et Animation des Ventes de Perle du Nord.

Consolidation d'automne au rayon frais

Portée par d'excellents indicateurs commerciaux, dont un taux de conversion de 79 % chez ses connaisseurs, Perle du Nord aborde la nouvelle saison automnale en position de force. La marque profite également de cette visibilité pour déployer en rayon un sachet solidaire d'un kilogramme aux couleurs d'Octobre Rose, réaffirmant son engagement sociétal auprès de la Ligue contre le cancer.















